Football: English FA Cup results

London, (UrduPoint / Pakistan Point News - 10th Jan, 2021 ) :English FA Cup results on Sunday: (aet denotes after extra time): Third round Barnsley 2 (Helik 59, Woodrow 90-pen) Tranmere 0 Bristol City 2 (Diedhiou 19, Martin 83) Portsmouth 1 (Johnson 45) Chelsea 4 (Mount 18, Werner 44, Hudson-Odoi 49, Havertz 85) Morecambe 0 Cheltenham 2 (May 73, Boyle 110) Mansfield 1 (McLaughlin 3) aet Crawley 3 (Tsaroulla 51, Nadesan 53, Tunnicliffe 70) Leeds 0 Manchester City 3 (Silva 8, 15, Foden 33) Birmingham 0 Playing later Marine v Tottenham (1700 GMT), Newport v Brighton (1945 GMT) Played Saturday Everton 2 (Tosun 9, Doucoure 93) Rotherham 1 (Olosunde 56) aet Nottingham Forest 1 (Taylor 3) Cardiff 0 Boreham Wood 0 Millwall 2 (Zohore 31, Hutchinson 75) Luton 1 (Moncur 30) Reading 0 Norwich 2 (McLean 6, Hugill 7) Coventry 0 Chorley 2 (Hall 10, Calveley 84) Derby 0 Oldham 1 (Bahamboula 45-pen) Bournemouth 4 (Brooks 43, Riquelme 49, King 74, 86) Stevenage 0 Swansea 2 (Routledge 7, Gyokeres 50) Bristol Rovers 2 (Kilgour 27, Ehmer 62) Sheffield United 3 (Day 6-og, Burke 59, Bogle 63) Blackburn 0 Doncaster 1 (Richards 42) Stoke 0 Leicester 4 (Justin 34, Albrighton 59, Perez 79, Barnes 81) Wycombe 4 (Onyedinma 3, Jacobson 9-pen, Knight 25, Samuel 82) Preston 1 (Jakobsen 43-pen) Burnley 1 (Vydra 90+4) MK Dons 1 (Jerome 29) aet, Burnley won 4-3 on penalties QPR 0 Fulham 2 (Decordova-Reid 104, Kebano 105) aet Exeter 0 Sheffield Wednesday 2 (Reach 27, Paterson 90) Blackpool 2 (Yates 41, Madine 66) West Brom 2 (Ajayi 52, Pereira 80-pen) aet, Blackpool won 3-2 on penalties Arsenal 2 (Smith Rowe 109, Aubameyang 117) Newcastle 0 Huddersfield 2 (Crichlow 4, Rowe 32) Plymouth 3 (Hardie 24, Pereira Camara 42, Edwards 70) Brentford 2 (Dervisoglu 35, Ghoddos 64) Middlesbrough 1 (Folarin 48) Manchester United 1 (McTominay 5) Watford 0 Postponed Southampton v Shrewsbury Monday Stockport v West Ham Played FridayAston Villa 1 (Barry 41) Liverpool 4 (Mane 4, 63, Wijnaldum 60, Salah 65)Wolves 1 (Traore 35) Crystal Palace 0