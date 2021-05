Football: English Premier League results

London, May 3 (UrduPoint / Pakistan Point News - 4th May, 2021 ) :English Premier League results on Monday: West Brom 1 (Diagne 62) Wolves 1 (Fabio Silva 45+2) Playing later Burnley v West Ham (1915) Played Sunday Newcastle 0 Arsenal 2 (Elneny 6, Aubameyang 66) Manchester United v Liverpool - match postponed Tottenham 4 (Bale 36, 61, 69, Son 77) Sheffield United 0 Saturday Brighton 2 (Gross 14-pen, Welbeck 79) Leeds 0 Chelsea 2 (Havertz 10, 49) Fulham 0 Crystal Palace 0 Manchester City 2 (Aguero 57, Torres 59) Everton 1 (Calvert-Lewin 19) Aston Villa 2 (Watkins 13, El Ghazi 80) FridaySouthampton 1 (Ward-Prowse 61-pen) Leicester 1 (Evans 68)