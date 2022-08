Football: Europa League results

Paris, (UrduPoint / Pakistan Point News - 11th Aug, 2022 ) :results from the Europa League third qualifying round second leg matches on Thursday: HJK Helsinki (FIN) 1 (Hostikka 54) NK Maribor (SLO) 0 HJK Helsinki won 3-0 on aggregate Playing later (GMT; with 1st leg scores) Slovacko (CZE) v Fenerbahce (TUR) (0-3), Zurich (SUI) v Linfield (NIR) (2-0) (both 1700); F91 Dudelange (LUX) v Malmo (SWE) (0-3) (1800); Slovan Bratislava (SVK) v Olympiakos (GRE) (1-1) (1830); Partizan Belgrade (SRB) v AEK Larnaca (CYP) (1-2) (1900) Played TuesdayShkupi (MKD) 1 (Adetunji 90+4) Shamrock Rovers (IRL) 2 (Gaffney 65, Emakhu 85)Shamrock Rovers won 5-2 on aggregate