Football: Europa League results

(@ChaudhryMAli88)

Paris, (UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Aug, 2022 ) :Europa League play-offs, 2nd leg results on Thursday: Zalgiris (LTU) 3 (Ourega 1, Buff 16, Oliveira 63) Ludogorets (BUL) 3 (Tissera 8, 57, Verdon 120-pen) After extra-time; Ludogorets win 4-3 on aggregate AEK Larnaca (CYP) 3 (Gyurcso 21, Lopes 45, Englezou 78) Dnipro (UKR) 0 AEK Larnaca win 5-1 on aggregate Silkeborg (DEN) 1 (Felix 74) HJK (FIN) 1 (Abubakari 40) HJK win 2-1 on aggregate Sivasspor (TUR) 0 Malmo (SWE) 2 (Birmancevic 76, Thelinm 89) Malmo win 5-1 on aggregate Omonia (CYP) 2 (Kakoullis 18, Charalampous 36) Gent (BEL) 0 Omonia win 4-0 on aggregate Fenerbahce (TUR) 4 (Yuksek 12, Kahveci 44, 70, Yandas 79 Austria Vienna (AUT) 1 (Martins 45+1) Fenerbahce win 6-1 on aggregate Playing later (1900GMT unless stated) Sheriff Tiraspol (MDA) v Pyunik Yerevan (ARM) (1st leg 0-0; 1700) Shamrock Rovers (IRL) v Ferencvaros (HUN) (0-4)Olympiakos (GRE) v Apollon (CYP) (1-1)Hearts (SCO) v Zurich (SUI) (1-2)