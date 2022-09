Football: Europa League results

Paris, Sept 15 (UrduPoint / Pakistan Point News - 16th Sep, 2022 ) :Europa League results on Thursday: Group E Real Sociedad (ESP) 2 (Guevara 30, Sorloth 80) Omonia Nicosia (CYP) 1 (Bruno 72) Sheriff Tiraspol (MDA) 0 Manchester United (ENG) 2 (Sancho 17, Ronaldo 39-pen) Group F Feyenoord (NED) 6 (Jahanbakhsh 8, 41, Hancko 31, Pereira 34, Gimenez 66, Idrissi 78) Sturm Graz (AUT) 0 Midtjylland (DEN) 5 (Paulinho 26, Kaba 30, Evander 52-pen, Isaksen 67, Sviatchenko 72) Lazio (ITA) 1 (Milinkovic-Savic 57) Group G Olympiakos (GRE) 0 Freiburg (GER) 3 (Hoefler 5, Gregoritsch 25, 52) Qarabag (AZE) 3 (Owusu 60, Zoubir 65, Jankovic 72) Nantes (FRA) 0 Group H Trabzonspor (TUR) 2 (Hamsik 16, Trezeguet 68) Red Star Belgrade (SRB) 1 (Nikolic 89) Monaco (FRA) 0 Ferencvaros (HUN) 1 (Vecsei 80) Playing later (all 1900 GMT) Group A Bodo/Glimt (NOR) v FC Zurich (SUI) -- Arsenal (ENG) v PSV Eindhoven (NED) postponed Group B Dynamo Kyiv (UKR) v AEK Larnaca (CYP) -- Match being played in Krakow, Poland Rennes (FRA) v Fenerbahce (TUR) Group C Real Betis (ESP) v Ludogorets (BUL) Roma (ITA) v HJK Helsinki (FIN) Group DUnion Saint-Gilloise (BEL) v Malmo (SWE)Braga (POR) v Union Berlin (GER)