Football: Europa League results - 1st update

Paris, Aug 1 (UrduPoint / Pakistan Point News - 2nd Aug, 2019 ) :Europa League second qualifying round, second leg results on Thursday: Astana (KAZ) 4 FC Santa Coloma (AND) 1 Astana win 4-1 on aggregate Ordabasy (KAZ) 2 Mlada Boleslav (CZE) 3 Mlada Boleslav win 4-3 on aggregate K.

Almaty (KAZ) 1 Hapoel Beer Sheva (ISR) 1 Hapoel Beer Sheva win 3-1 on aggregate Viitorul Constanta (ROU) 2 Gent (BEL) 2 Gent win 7-5 on aggregate FK Zorya Luhansk (UKR) 1 Buducnost (MNE) 0 FK Zorya Luhansk win 4-1 on aggregate KuPS (FIN) 0 Legia (POL) 0 Legia win 1-0 on aggregate Univ.

Craiova (ROU) 0 Honved (HUN) 0 0-0 on aggregate AET. Univ. Craiova win 3-1 on penalties Riga FC (LAT) 2 Piast Gliwice (POL) 1 4-4 on aggregate. Riga win on away goals Hacken (SWE) 0 AZ Alkmaar (NED) 3 AZ Alkmaar win 3-0 on aggregate Debrecen (HUN) 1 Torino (ITA) 4 Torino win 7-1 on aggregate Levski Sofia (BUL) 0 AEK Larnaca (CYP) 4 Larnaca win 7-0 on aggregate Sheriff Tiraspol (MDA) 1 Partizani (ALB) 1 Sheriff Tiraspol win 2-1 on aggregate AEL Limassol (CYP) 0 Aris (GRE) 1 Aris win 2-1 on aggregate Apollon (CYP) 3 Shamrock Rovers (IRL) 1 Apollon win 4-3 on aggregate AET Maccabi Haifa (ISR) 2 Strasbourg (FRA) 1 Strasbourg win 4-3 on aggregate Klaksvik (FAI) 0 Luzern (SUI) 1 Luzern win 2-0 on aggregate Malmo (SWE) 3 Domzale (SLO) 2 Malmo win 5-4 on aggregate Dinamo Tbilisi (GEO) 3 Gabala (AZE) 0 Dinamo Tbilisi win 5-0 on aggregate Vaduz (LIE) 2 Fehervar (HUN) 0 Vaduz win 2-1 on aggregate AET Jablonec (CZE) 0 Pyunik Yerevan (ARM) 0 Pyunik Yerevan win 2-1 on aggregate Zrinjski (BIH) 2 Utrecht (NED) 1 Zrinjski win 3-2 on aggregate AET Atromitos (GRE) 3 Dun.

Streda (SVK) 2 Atromitos win 5-3 on aggregate Neftci Baku (AZE) 3 Arsenal Tula (RUS) 0 Neftci Baku win 4-0 on aggregate FK Liepaja (LAT) 0 Norrkoping (SWE) 1 Norrkoping win 3-0 on aggregate Ludogorets (BUL) 4 Valur (ISL) 0 Ludogorets win 5-1 on aggregate Niedercorn (LUX) 0 Rangers (SCO) 0 Rangers win 2-0 on aggregate Brondby (DEN) 4 Lechia Gdansk (POL) 1 Brondby win 5-3 on aggregate AET Esbjerg (DEN) 0 Shakhtyor Soligorsk (BLR) 0 Shakhtyor Soligorsk win 2-0 on aggregate Gzira (MLT) 2 Ventspils (LAT) 2 Ventspils win 6-2 on aggregate O.

Ljubljana (SLO) 0 Yeni Malatyaspor (TUR) 1 Yeni Malatyaspor win 3-2 on aggregate Playing later FCSB (ROU) v Alashkert (ARM) Eintracht Frankfurt (GER) v Flora (EST) Sturm Graz (AUT) v Haugesund (NOR) Linfield (NIR) v HB (FRO) Trnava (SVK) v Lok.

Plovdiv (BUL) Osijek (CRO) v CSKA Sofia (BUL) Aberdeen (SCO) v Chikhura (GEO) Partizan (SRB) v Connahs Quay Nomads (WAL) Guimaraes (POR) v Jeunesse Esch (LUX) Crusaders (NIR) v Wolves (ENG) Stjarnan (ISL) v Espanyol (ESP) Played Wednesday Cukaricki (SRB) 1 Molde (NOR) 3 Molde win 3-1 on aggregate Tuesday Suduva Mariampole (LTU) 5 Tre Penne (SMR) 0 Suduva Mariampole win 10-0 on aggregate Lincoln FC (GIB) 1 FC Ararat-Armenia (ARM) 2 FC Ararat-Armenia win 4-1 on aggregate Dudelange (LUX) 1 Skendija 79 (MKD) 1-1 Dudelange win 3-2 on aggregateFeronikeli (KOS) 0 Slovan Bratislava (SVK) 2Slovan win 4-1 on aggregate