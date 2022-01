Football: French Cup results - 1st update

(@FahadShabbir)

Paris, Jan 2 (UrduPoint / Pakistan Point News - 3rd Jan, 2022 ) :French Cup results on Sunday: Last 32 Brest 3 Bordeaux 0 Cannes 0 Toulouse 1 Nantes 2 Vitre 0 Versailles 4 La Roche 0 Bastia 2 Clermont 0 Bergerac 0 Creteil 0 (Bergerac win 5-4 on penalties) Montpellier 1 Strasbourg 0 Nancy 1 Rennes 1 (Nancy win 4-3 on penalties) Playing later (all times GMT) Jura Sud v Saint-Etienne, Linas-Montlhery v Amiens, Quevilly v Monaco, Thaon v Reims (all 1730), Chauvigny v Marseille (2000) Monday Vannes v Paris Saint-Germain (2010) TuesdayLens v Lille (2000)