Football: French Cup results

Paris, Jan 4 (UrduPoint / Pakistan Point News - 4th Jan, 2020 ) :results from the French Cup round of 64 on Saturday: Versailles 78 1 US Granvillaise 3 FC Guichen 1 Caen 2 Niort 1 JS Saint-Pierroise 2 Bayonne 0 Nantes 2 Fabregues 0 Paris FC 2 Stade Portelois 1 Strasbourg 4 Stade Briochin 1 Gonfreville 1 (Gonfreville win 4-3 on penalties) Tours 2 Nimes 2 (Nimes win 4-2 on penalties) Monaco 2 Reims 1 Playing later Rennes v Amiens Red Star v Chambly Angouleme-Charentes v Challans Sabl FC v Pau St Pryve St Hilaire v Toulouse Belfort v Montceau Bourgogne Consolat Marseille v Rodez Bourg-en-Bresse v Lyon Played Friday Bordeaux 2 Le Mans 0 Playing Sunday Raon-l'Etape v Lille Lorient v Brest Trelissac FC v Marseille Reims Sainte-Anne v Montpellier Bastia-Borgo v Saint-Etienne Entente Sannois SG v Epinal Valenciennes v Dijon Dieppe v Angers SSEP Hombourg-Haut v Prix les Mezieres Grande Synthe v Nancy Limonest v Le Puy Nice v Frejus/St-Raphael ESA Linas-Montlhery v Paris SG MondayRouen v Metz