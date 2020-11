Football: French Ligue 1 result

Paris, (UrduPoint / Pakistan Point News - 22nd Nov, 2020 ) :French Ligue 1 result on Saturday: Brest 4 (Honorat 7, Duverne 23, Cardona 33, Mounie 38) Saint-Etienne 1 (Camara 31) Playing Sunday (all times GMT) Nantes v Metz (1200), Dijon v Lens, Montpellier v Strasbourg, Reims v Nimes (all 1400), Angers v Lyon (1600), Lille v Lorient (2000) Played FridayRennes 0 Bordeaux 1 (Ben Arfa 36)Monaco 3 (Volland 52, 65, Fabregas 84-pen) Paris Saint-Germain 2 (Mbappe 25, 37)