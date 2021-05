Football: French Ligue 1 results

Paris, May 1 (UrduPoint / Pakistan Point News - 2nd May, 2021 ) :French Ligue 1 results on Saturday: Paris Saint-Germain 2 (Neymar 33, Marquinhos 59) Lens 1 (Ganago 61) Playing later (1900 GMT) Lille v Nice Playing Sunday (all times GMT) Bordeaux v Rennes (1100), Brest v Nantes, Dijon v Metz, Lorient v Angers, Nimes v Reims (all 1300), Montpellier v Saint-Etienne (1505), Monaco v Lyon (1900) Played FridayMarseille 1 (Benedetto 86) Strasbourg 1 (Mitrovic 73)