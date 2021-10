Football: French Ligue 1 results

Paris, (UrduPoint / Pakistan Point News - 24th Oct, 2021 ) :French Ligue 1 results on Sunday: Nice 3 (Atal 81, Delort 89, Guessand 90+3) Lyon 2 (Ekambi 34, Aouar 68) Playing later (all times GMT) Lens v Metz, Lorient v Bordeaux, Reims v Troyes, Rennes v Strasbourg (all 1300), Monaco v Montpellier (1500), Marseille v Paris Saint-Germain (1845) Played Friday Saint-Etienne 2 (Khazri 61, Nade 90+4) Angers 2 (Traore 28, Fulgini 56) Played SaturdayNantes 2 (Girotto 38, Blas 61) Clermont 1 (Bayo 49)Lille 1 (David 19) Brest 1 (Faivre 32)