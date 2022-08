Football: French Ligue 1 results

Paris, (UrduPoint / Pakistan Point News - 21st Aug, 2022 ) :French Ligue 1 results on Sunday: Strasbourg 1 (Djiku 45+3) Reims 1 (Balogun 81) Playing later (kick-offs GMT) Angers v Brest, Clermont v Nice, Montpellier v Auxerre, Toulouse v Lorient (all 1300), Rennes v Ajaccio (1505), Lille v Paris Saint-Germain (1845) Played Saturday Monaco 1 (Badiashile 41) Lens 4 (Openda 7, Machado 38, Fofana 55-pen, Said 78) Marseille 2 (Mbemba 70, Pallois 82-og) Nantes 1 (Blas 78-pen) Played FridayLyon 4 (Lacazette 3, Tagliafico 47, Tete 49, 75) Troyes 1 (Tardieu 39-pen)