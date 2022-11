Football: French Ligue 1 results

Paris, (UrduPoint / Pakistan Point News - 13th Nov, 2022 ) :French Ligue 1 results on Sunday: Paris Saint-Germain 5 (Mbappe 11, Soler 51, Hakimi 57, Sanches 81, Ekitike 84) Auxerre 0 Playing later (times GMT) Brest v Troyes, Lille v Angers, Montpellier v Reims, Nantes v Ajaccio (all 1400), Strasbourg v Lorient (1605), Monaco v Marseille (1945) Played Saturday Lens 2 (Sad 60, Fofana 68) Clermont 1 (Abdul Samed 39-og) Rennes 2 (Bourigeaud 25, Kalimuendo-Muinga 58) Toulouse 1 (Dallinga 55) FridayLyon 1 (Lacazette 89-pen) Nice 1 (Pepe 38-pen)