Football: French Ligue 1 results - 2nd update

Paris, (UrduPoint / Pakistan Point News - 20th Dec, 2020 ) :French Ligue 1 results on Sunday : Lorient 0 Rennes 3 (Da Silva 23, Bourigeaud 70, Terrier 76) Brest 2 (Philippoteaux 57, Chardonnet 78) Montpellier 2 (Laborde 45, Delort 81) Dijon 0 Monaco 1 (Volland 15) Strasbourg 0 Bordeaux 2 (Pablo 38, Otavio 66) Nantes 1 (Traore 90+4) Angers 1 (Thomas 42) Saint-Etienne 2 (Moukoudi 8, Nordin 63) Nimes 2 (Ahlinvi 14, Ripart 56-pen) Playing later ( all times GMT) Lille v Paris Saint-Germain (2000) Played Saturday Metz 2 (N'Guette 29, Boulaya 90) Lens 0Marseille 1 (Thauvin 45) Reims 1 (Nagotomo 21-og) Nice 1 (Gouri 43) Lyon 4 (Depay 32-pen, Kadewere 39, Toko Ekambi 63, Aouar 73)

