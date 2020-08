Football: French Ligue 1 results - collated

Paris, (UrduPoint / Pakistan Point News - 30th Aug, 2020 ) :French Ligue 1 results on Saturday: Rennes 2 (Le Tallec 22-og, Camavinga 77) Montpellier 1 (Laborde 90+1) Strasbourg 0 Nice 2 (Dolberg 37-pen, 59) Playing Sunday ( all times 1300 GMT unless stated) Reims v Lille (1100), Angers v Bordeaux , Metz v Monaco , Nantes v Nimes , Saint-Etienne v Lorient , Brest v Marseille (1900) Played Friday Lyon 4 (Depay 39-pen, 45, 66-pen, Lautoa 45-og) Dijon 1 (Scheidler 14) Lens v Paris Saint-Germain postponed to September 10

Recent Stories

Israeli Prime Minister Welcomes End of UAE Boycott

Two Turkish Soldiers Die in Clash With PKK Members ..

Mayor visits 9th Muharram procession

Camavinga on the mark as Rennes collect first win

'I looked up to him': Hamilton tribute to 'Black P ..

Golf: UK Championship scores