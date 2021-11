Football: French Ligue 1 results - collated

Paris, (UrduPoint / Pakistan Point News - 28th Nov, 2021 ) :French Ligue 1 results on Saturday: Lille 1 (Yilmaz 9) Nantes 1 (Blas 24) Nice 0 Metz 1 (Centonze 31) Playing Sunday (all times GMT) Saint-Etienne v Paris Saint-Germain (1200), Bordeaux v Brest, Lorient v Rennes, Monaco v Strasbourg, Reims v Clermont (all 1400), Montpellier v Lyon (1600), Marseille v Troyes (1945) Played FridayLens 2 (Kakuta 48, Sotoca 55) Angers 2 (Boufal 40, Thomas 70)