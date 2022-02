Football: French Ligue 1 results - collated

(@ChaudhryMAli88)

Paris, Feb 6 (UrduPoint / Pakistan Point News - 6th Feb, 2022 ) :French Ligue 1 results on Saturday: Saint-Etienne 3 (Hamouma 82, Nordin 90, Khazri 90+3) Montpellier 1 (Wahi 11) Monaco (Jean Lucas 2, Ben Yedder 27) Lyon 0 Playing Sunday (all times GMT) Lorient v Lens (1200), Nice v Clermont, Reims v Bordeaux, Strasbourg v Nantes, Troyes v Metz, Rennes v Brest (1600), Lille v Paris Saint-Germain (1945) Played FridayMarseille 5 (Milik 18, 70, 78, Gerson 21, Under 85) Angers 2 (Fulgini 8, Bentaleb 11)