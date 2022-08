Football: French Ligue 1 results - collated

Paris, Aug 7 (UrduPoint / Pakistan Point News - 8th Aug, 2022 ) :Collated French Ligue 1 results on Sunday, on the opening weekend of the 2022/23 season: Toulouse 1 (Dallinga 20) Nice 1 (Ramsey 78) Lens 3 (Sotoca 27, 62, 65) Brest 2 (Danso 66-og, Del Castillo 82-pen) Angers 0 Nantes 0 Montpellier 3 (Sainte-Luce 3, Savanier 15, 81) Troyes 2 (Tardieu 12-pen, Balde 17) Lille 4 (Andre 1, David 3, 39, Zedadka 64) Auxerre 1 (Charbonnier 68) Rennes 0 Lorient 1 (Theate 66-og) Marseille 4 (Faes 13-og, Tavares 45+2, Suarez 75, 90+4) Reims 1 (Balogun 84) Played Saturday Strasbourg 1 (Diallo 65) Monaco 2 (Diatta 43, Diop 53) Clermont 0 Paris Saint-Germain 5 (Neymar 9, Hakimi 26, Marquinhos 38, Messi 80, 86) Played FridayLyon 2 (Tete 11, Lacazette 21-pen) AC Ajaccio 1 (Mangani 30-pen)