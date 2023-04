Football: French Ligue 1 results - collated

Paris, (UrduPoint / Pakistan Point News - 1st May, 2023 ) :French Ligue 1 results on Sunday: Monaco 0 Montpellier 4 (Nordin 27, 71, Maouassa 64, Mavididi 78) Clermont 1 (Kyei 4) Reims 0 Rennes 4 (Gouiri 25, Hountondji 35-og, Doku 54, 84) Angers 2 (Bentaleb 19-pen, Niane 42) Troyes 0 Nice 1 (Boudaoui 2) Paris Saint-Germain 1 (Mbappe 29) Lorient 3 (Le Fee 15, Yongwa 39, Dieng 88) Marseille 2 (Under 75, Sanchez 77) Auxerre 1 (Toure 33) Playing Tuesday (1900 GMT) Toulouse v Lens Wednesday (1900 GMT) Brest v Nantes Played Saturday Lille 3 (Gomes 22, 33, Cabella 37) Ajaccio 0 FridayStrasbourg 1 (Sanson 15) Lyon 2 (Lukeba 32, Caqueret 36)