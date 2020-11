Football: French Ligue 1 table

Paris, Nov 7 (UrduPoint / Pakistan Point News - 7th Nov, 2020 ) :French Ligue 1 table after Saturday's early match (played, won, drawn, lost, goals for, goals against, points): Paris SG 9 7 0 2 23 3 21 Lille 9 5 4 0 15 4 19 Rennes 9 5 3 1 18 11 18 Marseille 9 5 3 1 12 8 18 Nice 9 5 2 2 14 10 17 Montpellier 10 5 2 3 16 13 17 Lyon 9 3 5 1 15 9 14 Metz 9 4 2 3 10 7 14 Monaco 9 4 2 3 15 13 14 Lens 7 4 1 2 10 10 13 Angers 9 4 1 4 10 19 13 Bordeaux 10 3 3 4 9 11 12 Saint-Etienne 9 3 1 5 9 13 10 Brest 9 3 0 6 12 20 9 Reims 9 2 2 5 12 14 8 Lorient 9 2 2 5 12 15 8 Nantes 8 2 2 4 9 13 8 Nimes 9 2 2 5 9 14 8Strasbourg 10 2 0 8 10 19 6Dijon 9 0 3 6 4 18 3

Recent Stories

Super-sub Messi scores twice to lead Barca to Beti ..

Football: Spanish La Liga results

Crowds converge in US cities to celebrate after Bi ..

After four years of chaos, Biden has tall order to ..

Tennis: Paris Masters ATP results

'Let's get started,' says VP-elect Harris after hi ..