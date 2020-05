Football: German Bundesliga result

Berlin, (UrduPoint / Pakistan Point News - 30th May, 2020 ) : German Bundesliga result on Friday (times all GMT): Freiburg 0 Bayer Leverkusen 1 (Havertz 54) Playing Saturday Hertha Berlin v Augsburg , Mainz v Hoffenheim, Schalke v Werder Bremen , Wolfsburg v Eintracht Frankfurt (1330), Bayern Munich v Fortuna Duesseldorf (1630) Sunday Borussia Moenchengladbach v Union Berlin (1330), Paderborn v Borussia Dortmund (1600) MondayCologne v RB Leipzig (1830)

