Football: German Bundesliga results -- 1st update

Berlin, May 9 (UrduPoint / Pakistan Point News - 9th May, 2021 ) :German Bundesliga results on Sunday: Eintracht Frankfurt 1 (Hrustic 85) Mainz 1 (Onisiwo 11) Cologne 1 (Andersson 49) Freiburg 4 (Petersen 18, Demirovic 20, Grifo 90+3, 90+6) Playing later Hertha Berlin v Arminia Bielefeld (1600 GMT) Played Saturday Borussia Dortmund 3 (Reus 7, Sancho 51, 87) RB Leipzig 2 (Klostermann 63, Olmo 77) VfL Wolfsburg 3 (Brekalo 12, 63, 90) Union Berlin 0 Werder Bremen 0 Bayer Leverkusen 0 Hoffenheim 4 (Kramaric 47, Akpoguma 52, Baumgartner 60, Bebou 64) Schalke 04 2 (Uth 12, Mustafi 42) Bayern Munich 6 (Lewandowski 2, 34, 66-pen, Mueller 34, Coman 44, Sane 86) Borussia Moenchengladbach 0 Played FridayStuttgart 2 (Foerster 11, Kalajdzic 74) Augsburg 1 (Niederlechner 59)