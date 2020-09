Football: German Cup results

Berlin, Sept 14 (UrduPoint / Pakistan Point News - 15th Sep, 2020 ) :German Cup first round results on Monday (aet denotes after extra time): Dynamo Dresden 4 Hamburg 1 Wuerzburg 2 Hannover 3 RW Essen 1 Arminia Bielefeld 0 Duisburg 0 Borussia Dortmund 5 Playing October 15 FC Dueren v Bayern Munich (1845 GMT) Postponed Schweinfurt 05 v Schalke 04 Played Sunday Chemnitz 2 Hoffenheim 2 aet - Hoffenheim won 3-2 on penalties FC Rielasingen-Arlen 1 Holstein Kiel 7 Eintracht Norderstedt 0 Bayer Leverkusen 7 Kaiserslautern 1 Jahn Regensburg 1 aet - Jahn Regensburg won 4-3 on penalties TSV Steinbach 1 Sandhausen 2 SC Wiedenbrueck 0 SC Paderborn 5 Hansa Rostock 0 Stuttgart 1 SV Elversberg 4 St Pauli 2 Wiesbaden 1 Heidenheim 0 Magdeburg 2 Darmstadt 3 Waldhof Mannheim 1 Freiburg 2 Played Saturday Nuremberg 0 RB Leipzig 3 FSV Union Fuerstenwalde 1 Wolfsburg 4 SV Todesfelde 0 Osnabrueck 1 1860 Munich 1 Eintracht Frankfurt 2 FV Engers 0 Bochum 3 Oberneuland 0 Borussia Moenchengladbach 8 VSG Altglienicke 0 Cologne 6 MTV Eintracht Celle 0 Augsburg 7 Meinerzhagen 1 Greuther Fuerth 6 aet Ingolstadt 0 Fortuna Duesseldorf 1 Ulm 2 Erzgebirge Aue 0 Karlsruhe 0 Union Berlin 1 aet Carl Zeiss Jena 0 Werder Bremen 2 Played FridayEintracht Braunschweig 5 Hertha Berlin 4TSV Havelse 1 Mainz 5