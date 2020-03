Football: German Cup results

(@FahadShabbir)

Berlin, March 4 (UrduPoint / Pakistan Point News - 5th Mar, 2020 ) :German Cup results on Wednesday: Quarter-finals Bayer Leverkusen 3 (Bellarabi 72, Aranguiz 86, Diaby 90+2) Union Berlin 1 (Ingvartsen 39) Playing later Eintracht Frankfurt v Werder Bremen (1945 GMT) Played Tuesday Saarbrucken 1 (Janicke 31) Fortuna Duesseldorf 1 (Jorgensen 90)Saarbrucken win 7-6 on penaltiesSchalke 0 Bayern Munich 1 (Kimmich 40)