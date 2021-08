Football: Greece squad for World Cup qualifiers

Athens, (UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Aug, 2021 ) :Greece coach John van't Schip on Wednesday named a 28-man squad for a friendly international against Switzerland on September 1 and World Cup qualifiers in Kosovo on September 5 and at home against Sweden on September 8.

Goalkeepers: Odysseas Vlachodimos (Benfia/POR), Alexandros Paschalakis (PAOK Thessaloniki), Sokratis Dioudis (Panathinaikos) Defenders: Thanasis Androutsos and Leonardo Koutris (both Olympiakos), Manolis Saliakas (Giannina), Pantelis Chatzidiakos (AZ Alkmaar/NED), Kyriakos Papadopoulos (Al-Fayha/KSA), Kostas Mavropanos (VfB Stuttgart/GER), Giorgos Tzavellas (AEK Athens), Dimitris Giannoulis (Norwich City/ENG), Kostas Tsimikas (Liverpool/ENG)Midfielders: Carlos Zeca (Copenhagen/DEN), Kostas Galanopoulos (AEK Athens), Panagiotis Retsos (Bayer Leverkusen/GER), Tasos Bakasetas and Manolis Siopis (both Trabzonspor/TUR), Sotiris Alexandropoulos (Panathinaikos), Giannis Papanikolaou (Rakow Czestochowa/POL),Andreas Bouchalakis, Marios Vrousai and Giorgos Masouras (all Olympiakos)Forwards: Taxiarchis Fountas (Rapid Vienna/AUT), Dimitris Limnios (FC Twente/NED), Christos Tzolis (Norwich City/ENG), Petros Mantalos (AEK Athens), Vangelis Pavlidis (Willem II/NED), Tasos Douvikas (FC Utrecht/NED)