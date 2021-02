Football: How CHAN finalists Mali, Morocco match up

(@ChaudhryMAli88)

Yaound, Feb 6 (UrduPoint / Pakistan Point News - 6th Feb, 2021 ) :Factfiles of African Nations Championship (CHAN) finalists Mali and Morocco ahead of title decider at Stade Ahmadou Ahidjo in Yaounde Sunday (aet denotes after extra time): Mali Usual team: Djigui Diarra; Issaka Samake, Yacouba Doumbia, Mamadou Doumbia, Siaka Bagayoko; Moussa Kyabou, Sadio Kanoute; Demba Diallo, Ibrahim Sidibe, Moussa Ballo; Moussa Kone Captain: Diarra, goalkeeper Coach: Nouhoum Diane (MLI) results: Group A - Burkina Faso 1-0, Cameroon 1-1, Zimbabwe 1-0; quarter-finals - Congo Brazzaville 0-0 aet, 5-4 penalties; semi-finals - Guinea 0-0 aet, 5-4 penalties Scorers: 1 - Bagayoko, Diallo, Samake Previous appearances: 2011 - first round, 2014 - quarter-finals, 2016 - runners-up Tournament record: P18 W8 D6 L4 F17 A15 Morocco Usual team: Anas Zniti; Omar Namsaoui, Soufiane Bouftini, Abdelmounaim Boutouil, Hamza el Moussaoui; Mohammed Ali Bemammer; Noah Wail, Yahya Jabrane, Abdelilah Hafidi, Soufaine Rahimi; Ayoub el Kaabi Captain: El Kaabi, forward Coach: Houcine Ammouta (MAR) Results: Group C - Togo 1-0, Rwanda 0-0, Uganda 5-2; quarter-finals - Zambia 3-1; semi-finals - Cameroon 4-0 Scorers: 5 - Rahimi; 2 - Bemammer, El Kaabi; 1 - Bouftini, Jabrane, El Moussaoui, Lukwayo (UGA) - own goalPrevious appearances: 2014 - quarter-finals, 2016 - first round, 2018 - championsTournament record: P18 W11 D5 L2 F40 A13