Football Italian Cup results

Milan, (UrduPoint / Pakistan Point News - 15th Jan, 2021 ) :Italian Cup results on Thursday: Last 16 Sassuolo 0 SPAL 2 (Missiroli 49, Dickmann 58) Playing later: Atalanta v Cagliari (1915GMT) Played Wednesday Fiorentina 1 (Kouame 57) Inter Milan 2 (Vidal 40-pen, Lukaku 119) aet Napoli 3 (Di Lorenzo 18, Lozano 38, Petagna 77) Empoli 2 (Bajrami 33, 68) Juventus 3 (Kulusevski 2, Morata 23, Rafia 105) Genoa 2 (Czyborra 28, Melegoni 74) aet Played TuesdayAC Milan 0 Torino 0 aetMilan win 5-4 on penalties