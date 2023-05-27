Football: Italian Serie A Result
Fahad Shabbir (@FahadShabbir) Published May 27, 2023 | 02:10 AM
Milan, (UrduPoint / Pakistan Point News - 27th May, 2023 ) :Italian Serie A result Friday: Sampdoria 2 (Gabbiadini 8, Erlic 78-og) Sassuolo 2 (Berardi 9, Henrique 11) Playing Saturday (all tims GMT) Salernitana v Udinese (1300), Spezia v Torino (1300), Fiorentina v Roma (1600), Inter Milan v Atalanta (1845) SundayHellas Verona v Empoli (1030), Bologna v Napoli (1300), Monza v Lecce (1300), Lazio v Cremonese (1600) Juventus v AC Milan (1845)