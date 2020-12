Football: Italian Serie A results

Milan, (UrduPoint / Pakistan Point News - 24th Dec, 2020 ) :Italian Serie A results on Wednesday: Hellas Verona 1 (Ilic 63) Inter Milan 2 (Martinez 52, Skriniar 69) Playing later (all times GMT) Bologna v Atalanta, AC Milan v Lazio, Napoli v Torino, AS Roma v Cagliari, Sampdoria v Sassuolo, Spezia v Genoa, Udinese v Benevento (all 1945) Played Tuesday Crotone 2 (Messias 24, 44) Parma 1 (Kucka 57) Juventus 0 Fiorentina 3 (Vlahovic 3, Alex Sandro 76-og, Caceres 81) JUVENTUS FOOTBALL CLUB