Football: Italian Serie A results

Milan, (UrduPoint / Pakistan Point News - 16th May, 2021 ) :Italian Serie A results on Sunday: Fiorentina 0 Napoli 2 (Insigne 56, Venuti 67-og) Playing later (times GMT) Benevento v Crotone, Udinese v Sampdoria (1300), Parma v Sassuolo (1600), AC Milan v Cagliari (1845) Played Saturday Genoa 3 (Shomurodov 48, 84, Pandev 67-pen) Atalanta 4 (Zapata 9, Malinovskyi 26, Gosens 44, Pasalic 51) Spezia 4 (Saponara 19, Nzola 41-pen, Nzola 74, Erlic 84) Torino 1 (Belotti 54-pen)Juventus 3 (Ronaldo 24, Cuadrado 45+3, 88-pen) Inter 2 (Lukaku 35-pen, Chiellini 83-og)Roma 2 (Mkhitaryan 42, Pedro 78) Lazio 0