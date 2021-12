Football: Italian Serie A results

Milan, Dec 5 (UrduPoint / Pakistan Point News - 5th Dec, 2021 ) :Italian Serie A results on Sunday: Bologna 2 {Barrow 42, Hickey 83} Fiorentina 3 {Maleh 33, Biraghi 51, Vlahovic 67-pen} Playing later (all times GMT} Spezia v Sassuolo, Venezia v Hellas Verona (both 1400), Sampdoria v Lazio (1700), Juventus v Genoa (1945) Played Saturday AC Milan 2 (Kessie 5, Saelemaekers 18) Salernitana 0 Napoli 2 (Zielinski 40, Mertens 47) Atalanta 3 (Malinovskyi 7, Demiral 66, Freuler 71)) Roma 0 Inter Milan 3 (Calhanoglu 15, Dzeko 24, Dumfries 39) MondayEmpoli v Udinese (1730), Cagliari v Torino (1945)