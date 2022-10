Football: Italian Serie A results

(@FahadShabbir)

Milan, Oct 2 (UrduPoint / Pakistan Point News - 2nd Oct, 2022 ) :Italian Serie A results on Sunday: Lazio 4 (Zaccagni 12, Romanogli 24, Milinkovic-Savic 62, 90+1) Spezia 0 Playing later (all times GMT) Lecce v Cremonese, Sampdoria v Monza, Sassuolo v Salernitana (all 1300), Atalanta v Fiorentina (1600), Juventus v Bologna (1845) Played Saturday Empoli 1 (Bajrami 90+2) AC Milan 3 (Rebic 79, Ballo-Toure 90+4, Leao 90+7) Inter Milan 1 (Dimarco 30) Roma 2 (Dybala 39, Smalling 75) Napoli 3 (Anguissa 6, 12, Kvaratskhelia 37) Torino 1 (Sanabria 44) MondayVerona v Udinese (1845)afp