Football: Italian Serie A Results
Fahad Shabbir (@FahadShabbir) Published November 01, 2022 | 01:00 AM
Milan, (UrduPoint / Pakistan Point News - 1st Nov, 2022 ) :Italian Serie A results on Monday: Verona 1 (Dawidowicz 26) Roma 3 (Zaniolo 45+2, Volpato 88, El Shaarawy 90+1) Playing later (times GMT) Monza v Bologna (1945) Played Sunday Cremonese 0 Udinese 0 Empoli 0 Atalanta 2 (Hateboer 32, Lookman 59) Lazio 1 (Zaccagni 41) Salernitana 3 (Candreva 51, Fazio 68, Dia 76) Torino 2 (Djidji 35, Miranchuk 37) AC Milan 1 (Messias 67) Spezia 1 (Nzola 35) Fiorentina 2 (Milenkovic 14, Cabral 90) Saturday Inter Milan 3 (De Vrij 20, Barella 44, Correa 73) Sampdoria 0Lecce 0 Juventus 1 (Fagioli 73)Napoli 4 (Osimhen 2, 19, 77, Kvaratskhelia 36) Sassuolo 0