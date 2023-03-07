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Football: Italian Serie A Results

Fahad Shabbir (@FahadShabbir) Published March 07, 2023 | 01:30 AM

Football: Italian Serie A results

Milan, March 6 (UrduPoint / Pakistan Point News - 7th Mar, 2023 ) :Italian Serie A result on Monday: Sassuolo 3 (Lauriente 26, Frattesi 41, Bajrami 90+2) Cremonese 2 (Dessers 62, 83) Playing later Torino v Bologna (1945 GMT) Played Sunday Inter Milan 2 (Mkhitaryan 29, Martinez 53) Lecce 0 Roma 1 (Mancini 53) Juventus 0 Sampdoria 0 Salernitana 0 Spezia 0 Hellas Verona 0 Played Saturday Atalanta 0 Udinese 0 Fiorentina 2 (Gonzalez 49-pen, Jovic 87) AC Milan 1 (Hernandez 90+5) Monza 2 (Ciurria 19, Izzo 67) Empoli 1 (Satriano 51) FridayNapoli 0 Lazio 1 (Vecino 67)

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