Football: Italian Serie A results - 1st update

(@FahadShabbir)

Milan, (UrduPoint / Pakistan Point News - 24th Apr, 2021 ) :Italian Serie A results on Saturday: Genoa 2 (Scamacca 62, Shomurodov 86) Spezia 0 Parma 3 (Hernani 29, Gervinho 49, Mihaila 54) Crotone 4 (Magallan 14, Tochukwu Nwankwo 42, 69-pen, Ounas 45+1) Playing later (times GMT) Sassuolo v Sampdoria (1845) Sunday Benevento v Udinese (1030), Fiorentina v Juventus, Inter Milan v Hellas Verona (both 1300), Cagliari v Roma (1600), Atalanta v Bologna (1845) MondayTorino v Napoli (1630), Lazio v AC Milan (1845)