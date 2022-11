Football: Italian Serie A results - 1st update

Milan, Nov 6 (UrduPoint / Pakistan Point News - 6th Nov, 2022 ) :Italian Serie A result on Sunday (all times GMT): Bologna 2 (Orsolini 64, Posch 73) Torino 1 (Lukic 26-pen) Monza 2 (Augusto 68, Bocchetti 89) Verona 0 Sampdoria 0 Fiorentina 2 (Bonaventura 4, Milenkovic 58) Playing later (times GMT) Roma v Lazio (1700), Juventus v Inter Milan (1945) Played Saturday Atalanta 1 (Lookman 19-pen) Napoli 2 (Osimhen 23, Elmas 35) Empoli 1 (Baldanzi 64) Sassuolo 0 AC Milan 2 (Hernandez 21, Giroud 89) Spezia 1 (Maldini 59) Salernitana 2 (Piatek 3, Coulibaly 38) Cremonese 2 (Okereke 12, Ciofani 89) FridayUdinese 1 (Beto 68) Lecce 1 (Colombo 33)