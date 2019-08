Football: Italian Serie A results

(@FahadShabbir)

Milan, (UrduPoint / Pakistan Point News - 25th Aug, 2019 ) :Italian Serie A results after the first day of the 2019-2020 season on Saturday (all games 1845GMT unless stated): Parma 0 Juventus 1 (Chiellini 21) Playing later Fiorentina v Napoli Sunday Udinese v AC Milan (1600), Verona v Bologna, Cagliari v Brescia, AS Roma v Genoa, Sampdoria v Lazio, SPAL v Atalanta, Torino v Sassuolo MondayInter Milan v Lecce