Football: Italian Serie A results

Milan, (UrduPoint / Pakistan Point News - 24th Jul, 2020 ) :Italian Serie A results on Thursday: Udinese 2 (Nestorovski 52, Fofana 90+2) Juventus 1 (De Ligt 42) Playing later Lazio v Cagliari (1945GMT) Played Wednesday Parma 2 (Caprari 45+3-pen, Kulusevski 87-pen) Napoli 1 (Insigne 54-pen) SPAL 1 (Cerri 24) Roma 6 (Kalinic 10, Perez 38, Kolarov 47, Peres 52, 75, Zaniolo 90) Torino 1 (Zaza 67) Hellas Verona 1 (Borini 56-pen) Sampdoria 1 (Gabbiadini 32) Genoa 2 (Criscito 22-pen, Lerager 72) Inter Milan 0 Fiorentina 0 Lecce 3 (Lapadula 22, 32, Saponara 70) Brescia 1 (Dessena 63) Played TuesdayAtalanta 1 (Muriel 62) Bologna 0Sassuolo 1 (Caputo 42-pen) AC Milan 2 (Ibrahimovic 19, 45+2)

