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Football: Italian Serie A Results - Collated

Fahad Shabbir (@FahadShabbir) Published January 15, 2023 | 08:30 AM

Football: Italian Serie A results - collated

Milan, (UrduPoint / Pakistan Point News - 15th Jan, 2023 ) :Italian Serie A results on Saturday: Inter Milan 1 (Martinez 3) Verona 0 Cremonese 2 (Ciofani 67, Dessers 83) Monza 3 (Ciurria 8, Caprari 19, 55) Lecce 2 (Hernandez 3-og, Baschirotto 23) AC Milan 2 (Leao 58, Calabria 70) Playing Sunday (all times GMT) Sassuolo v Lazio (1130), Torino v Spezia, Udinese v Bologna (1400), Atalanta v Salernitana (1700), Roma v Fiorentina (1945) Monday Empoli v Sampdoria (1945) Played Friday Napoli 5 (Osimhen 14, 65, Kvaratskhelia 39, Rrahmani 55, Elmas 72) Juventus 1 (Di Maria 42) JUVENTUS FOOTBALL CLUB

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