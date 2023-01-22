Football: Italian Serie A Results - Collated
Umer Jamshaid Published January 22, 2023 | 08:50 AM
Milan, (UrduPoint / Pakistan Point News - 22nd Jan, 2023 ) :Italian Serie A results on Saturday: Verona 2 (Depaoli 40, Lazovic 54) Lecce 0 Salernitana 0 Napoli 2 (Di Lorenzo 45+2, Osimhen 48) Fiorentina 0 Torino 1 (Miranchuk 33) Playing Sunday (GMT) Sampdoria v Udinese (1130), Monza v Sassuolo (1400), Spezia v Roma (1700), Juventus v Atalanta (1945) Playing Monday Bologna v Cremonese (1730), Inter Milan v Empoli (1945) Playing TuesdayLazio v AC Milan (1945)