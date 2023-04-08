Football: Italian Serie A Results - Collated
Fahad Shabbir (@FahadShabbir) Published April 08, 2023 | 09:20 AM
Milan, April 8 (UrduPoint / Pakistan Point News - 8th Apr, 2023 ) :Italian Serie A results on Friday: Lecce 1 (Di Francesco 52) Napoli 2 (Di Lorenzo 18, Gallo 64-og) AC Milan 0 Empoli 0 Salernitana 1 (Candreva 90) Inter 1 (Gosens 6) Playing Saturday (times GMT)Udinese v Monza (1030), Fiorentina v Spezia (1230), Atalanta v Bologna, Sampdoria v Cremonese (both 1430), Verona v Sassuolo, Torino v Roma (both 1630), Lazio v Juventus (1845)