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Football: Italian Serie A Results - Collated

Fahad Shabbir (@FahadShabbir) Published April 08, 2023 | 09:20 AM

Football: Italian Serie A results - collated

Milan, April 8 (UrduPoint / Pakistan Point News - 8th Apr, 2023 ) :Italian Serie A results on Friday: Lecce 1 (Di Francesco 52) Napoli 2 (Di Lorenzo 18, Gallo 64-og) AC Milan 0 Empoli 0 Salernitana 1 (Candreva 90) Inter 1 (Gosens 6) Playing Saturday (times GMT)Udinese v Monza (1030), Fiorentina v Spezia (1230), Atalanta v Bologna, Sampdoria v Cremonese (both 1430), Verona v Sassuolo, Torino v Roma (both 1630), Lazio v Juventus (1845)

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