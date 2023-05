Football: Italian Serie A results - collated

Milan, May 6 (UrduPoint / Pakistan Point News - 7th May, 2023 ) :Italian Serie A results on Saturday: AC Milan 2 (Bennacer 17, Hernandez 29) Lazio 0 Roma 0 Inter Milan 2 (Dimarco 33, Lukaku 74) Cremonese 2 (Ciofani 41, Vasquez 77) Spezia 0 Playing Sunday (GMT) Atalanta v Juventus (1030) Torino v Monza (1300), Napoli v Fiorentina (1600) Lecce v Hellas Verona (1845) Playing Monday Empoli v Salernitana (1630), Udinese v Sampdoria (1630), Sassuolo v Bologna (1845) JUVENTUS FOOTBALL CLUB