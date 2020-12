Football: Leading scorers in German Bundesliga

Berlin, (UrduPoint / Pakistan Point News - 14th Dec, 2020 ) :Leading scorers in the German Bundesliga after the weekend's matches: 13: Lewandowski (Bayern Munich) 10: Haaland (Dortmund) 9: Weghorst (Wolfsburg) 8: Alario (Bayer Leverkusen) 7: Andre Silva (Eintracht Frankfurt), Kramaric (Hoffenheim), Mateta (Mainz), Wamangituka (Stuttgart)6: Cunha (Hertha Berlin), Kruse (Union Berlin), Mller (Bayern Munich)5: Grifo (Freiburg)