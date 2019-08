Football: Liverpool v Chelsea UEFA Super Cup starting line-ups

Istanbul, (UrduPoint / Pakistan Point News - 14th Aug, 2019 ) :Starting line-ups for the UEFA Super Cup between Liverpool and Chelsea in Istanbul on Wednesday (kick-off 1900 GMT): Liverpool (4-3-3) Adrian; Joe Gomez, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andy Robertson; James Milner, Fabinho, Jordan Henderson; Alex Oxlade-Chamberlain, Mohamed Salah, Sadio Mane Coach: Jurgen Klopp (GER) Chelsea (4-3-3) Kepa Arrizabalaga; Cesar Azpilicueta, Kurt Zouma, Andreas Christensen, Emerson; Jorginho, N'Golo Kante, Mateo Kovacic; Christian Pulisic, Olivier Giroud, Pedro Rodriguez Coach: Frank Lampard (ENG) Referee: Stephanie Frappart (FRA)afp