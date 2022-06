Football: Nations League results

Paris, June 5 (UrduPoint / Pakistan Point News - 6th Jun, 2022 ) :UEFA Nations League results on Sunday: League A, Group 2 In Prague Czech Republic 2 (Pesek 4, Kuchta 66) Spain 2 (Gavi 45+3, Inigo Martinez 90) In Lisbon, Portugal 4 (Carvalho 15, Ronaldo 35, 39, Joao Cancelo 68) Switzerland 0 League B, Group 4 In Belgrade, Serbia 4 (A.

Mitrovic 24, S.

Milinkovic-Savic 56, Jovic 85, Radonjic 90+2) Slovenia 1 (Stojanovic 30) In Solna, Sweden 1 (Elanga 90+2) Norway 2 (Haaland 20-pen, 69) League C, Group 2 In Pristina Kosovo 0 Greece 1 (Bakasetas 36) In Larnaca, Cyprus 0 Northern Ireland 0 League C, Group 4 In Gibraltar Gibraltar 0 North Macedonia 2 (Bardi 21, Nikolov 84) In Razgrad Bulgaria 2 (A.Iliev 50, Stefanov 83) Georgia 5 (Davitashvili 4, A.

Hristov 31-og, Zivzivadze 52, Kvaratskhelia 58-pen, Qazaishvili 70) League D, Group 2In SerravalleSan Marino 0 Malta 2 (Jan Busuttil 59, Guillaumier 75)