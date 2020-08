Glasgow, Aug 1 (UrduPoint / Pakistan Point News - 1st Aug, 2020 ) :Scottish Premiership results on Saturday, the first weekend of the 2020/2021 season: Aberdeen 0 Rangers 1 (Kent 21) Dundee United 1 (Clark 6-pen) St Johnstone 1 (Craig 55) Hibernian 2 (Boyle 5, 34) Kilmarnock 1 (Burke 44) St Mirren 1 (Tait 30) Livingston 0 Sunday Celtic v Hamilton (1530 GMT) MondayRoss County v Motherwell (1845 GMT)