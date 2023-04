Johannesburg, (UrduPoint / Pakistan Point News - 1st May, 2023 ) :South African Premiership result on Sunday: TS Galaxy 1 (Msimango 39) Orlando Pirates 2 (Dzvukamanja 2, Hotto 58) Played Saturday AmaZulu 2 (Brooks 30, Mphahlele 75) Sekhukhune Utd 0Royal AM 1 (Msomi 19) Cape Town City 2 (Goedeman 58, Mayo 66)Stellenbosch 5 (Mendieta 3, 37, Rayners 29, 66, Makhanya 45+2) Golden Arrows 2 (Nkosi 9, Moon 20)