Football: South African Premiership table

Johannesburg, Aug 7 (UrduPoint / Pakistan Point News - 8th Aug, 2022 ) :South African Premiership table after first round this weekend (played, won, drawn, lost, goals for, goals against, points): Sundowns 1 1 0 0 2 0 3 Richards Bay 1 1 0 0 2 0 3 Pirates 1 1 0 0 1 0 3 Royal 1 1 0 0 1 0 3 Chippa 1 0 1 0 1 1 1 Maritzburg 1 0 1 0 1 1 1 Sekhukhune 1 0 1 0 1 1 1 SuperSport 1 0 1 0 1 1 1 AmaZulu 1 0 1 0 0 0 1 Galaxy 1 0 1 0 0 0 1 Marumo 1 0 1 0 0 0 1 Stellenbsoch 1 0 1 0 0 0 1 Chiefs 1 0 0 1 0 1 0 Swallows 1 0 0 1 0 1 0Arrows 1 0 0 1 0 2 0Cape Town 1 0 0 1 0 2 0