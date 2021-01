Football: Spanish Copa del Rey results

Madrid, (UrduPoint / Pakistan Point News - 28th Jan, 2021 ) :results from the Spanish Copa del Rey on Wednesday (aet denotes after extra time): Sevilla 3 (De Jong 20, 33, Rakitic 38) Valencia 0 Playing later (all times GMT) Almeria v Osasuna, Rayo Vallecano v Barcelona (both 2000) Thursday Navalcarnero v Granada (1800), Alcoyano v Athletic Bilbao (2000) Played on Tuesday Valladolid 2 (Villa 12, Weissman 64) Levante 4 (Bardhi 23, Malsa 44, Coke 59, Morales 79-pen)Girona 0 Villarreal 1 (Pino 18)Real Betis 3 (Canales 78, Iglesias 96, 110) Real Sociedad 1 (Oyarzabal 13) - aet