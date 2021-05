Football: Spanish La Liga results - 1st update

Madrid, May 2 (UrduPoint / Pakistan Point News - 2nd May, 2021 ) :Spanish La Liga results on Sunday: Valladolid 1 (Weissman 68) Real Betis 1 (Ruibal Garcia 49) Villarreal 1 (Pino 79) Getafe 0 Playing later (times GMT) Granada v Cadiz (1630), Valencia v Barcelona (1900) Playing Monday Sevilla v Athletic Bilbao (1900) Played Saturday Eibar 3 (Kike 3, 50, 59) Alaves 0 Elche 0 Atletico Madrid 1 (Llorente 23)SD Huesca 1 (Ramirez 87) Real Sociedad 0Real Madrid 2 (Militao 76, Casemiro 80) Osasuna 0